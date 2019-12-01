انقرة: العقوبات الامريكية ستضر بالعلاقة مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية التركية، أن أي عقوبات أمريكية ضدها بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تعتبر بمثابة عدم احترام لسيادة تركيا، وتضر بالعلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، في بيان للخارجية ان "أنقرة تعلم الدوافع الموجودة لدى لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماد مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبات ضد بلادنا بسبب عملية "غصن الزيتون" و"إس-400"​​​. هذا ينبع من القلق البالغ بسبب الضربة القاسية التي ألحقناها بمشروع جرى تحضيره على مدى زمن طويل".

وتابع البيان ان "المبادرات التي تنفذ مؤخرا لأسباب سياسية داخلية في غرفتي الكونغرس، والتي تلاقي دعما من قبل أطراف معروفة معادية لتركيا، هي بمثابة عدم احترام لقراراتنا السيادية حول الأمن القومي. هذه المبادرات لن تعطي نتائج إلا الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا عبر فرض عقوبات، فإن أنقرة سترد عليها، وستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.

سوار احمد