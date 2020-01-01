سقوط إصابات بعد تجدد الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد شهود عيان الأربعاء بسقوط إصابات بين صفوف المتجمعين حول السفارة الأمريكية ببغداد وذلك بعد أن اطلق حراسها الغاز المسيل للدموع على المهاجمين الذي يحاولون الاقتراب من المبنى الواقع في المنطقة الخضراء.

ويتجمع أنصار الحشد الشعبي لليوم الثاني أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاقها رداً على مقتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله في ضربة أمريكية في بلدة القائم غربي الأنبار.

وقال الشهود لكوردستان 24 إن أنصار كتائب حزب الله أضرموا النار في البوابة الثانية الواقعة خارج السفارة، بينما قام آخرون برشق جدار المبنى بالحجارة.

وذكر الشهود أن حرس السفارة رد بإطلاق القنابل المطاطية والغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يحاولون تسلق جدار السفارة مما أسفر عن سقوط إصابات.

وقال التلفزيون الرسمي إن 62 شخصاً على الأقل أصيبوا اليوم.

ويريد أنصار الحشد الشعبي إغلاق السفارة الأمريكية حيث يتهمونها بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية في ساحة التحرير ومدن الجنوب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم إيران بتدبير الهجوم على السفارة وقال إن طهران ستدفع الثمن.