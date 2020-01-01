الرئيس بارزاني والعبيدي يؤكدان اهمية دعم الشباب وتطوير الرياضة

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني ووزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي، على اهمية دعم مطالب الشباب وتطوير الرياضة في اقليم كوردستان والعراق.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال الرئيس بارزاني للعبيدي والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء اثنى وزير العبيدي على جهود الرئيس بارزاني لتعميق ثقافة التعايش والتسامح الديني بين كافة مكونات كوردستان.

وتباحث الجانبان الاوضاع السياسية العراقية، فيما شدد الطرفان على ضرورة دعم مطالب الشباب والجيل الجديد واهمية تطوير الرياضة في اقليم كوردستان والعراق.