البنتاغون يحذر حزب الله العراقي: ستندم على اي عمل استفزازي

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الخميس، تحذيرا لكتائب حزب الله العراقية التابعة للحشد الشعبي.

وشدد مارك إسبر على أن كتائب حزب الله ستندم على أي عمل استفزازي آخر.

وأشار إسبر إلى وجود مؤشرات حول تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى وأكد أن واشنطن لم تتلق أي طلب من بغداد بتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

وتعرضت السفارة الأمريكة الثلاثاء الماضي لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي غارات طالت مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" ومقتل 25 من "الكتائب" وإصابة 51 آخرين.

واعلن البنتاغون ان الغارات كانت ردا على قيام كتائب حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة عراقية قرب مدينة كركوك، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 4 جنود أمريكيين.

ونقلت امريكا أعدادا إضافية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية من الكويت، لتعزيز حماية بعثتها الدبلوماسية في العراق.

وأعلنت السلطات العراقية يوم امس الاربعاء أنها أمّنت مجمع السفارة الأمريكية لدى بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية.