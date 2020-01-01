رحلة صيد تنتهي بمأساة على ضفاف دجلة قرب تكريت

أربيل (كوردستان 24)- فتحت خلايا تنظيم داعش النار على عدد من الصيادين عند ضفاف نهر دجلة جنوب شرق تكريت مما اسفر عن مقتل احدهم وإصابة آخر بجروح.

ووقع الهجوم الذي نُفذ اليوم، في منطقة الزلاية التابعة لمدينة الدور ضمن محافظة صلاح الدين، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل صياد وإصابة آخر بجروح وذلك "بإطلاق نار مباشر" من قبل المهاجمين.

وجاء ذلك بعد ساعات على تسجيل صوتي منسوب للمتحدث باسم داعش أبو حمزة القرشي حض فيه خلاياه على التصعيد من هجماتهم بشتى الوسائل.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية بدأت بعملية تفتيش في المنطقة بحثاً عن "العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

ولم يخض بمزيد من التفاصيل.

وهذا أحدث هجوم ينفذه تنظيم داعش في إطار هجمات أخرى شنها في الفترة الأخيرة بالعراق متبعاً فيها أساليب حرب العصابات، على الرغم من إعلان بغداد النصر على التنظيم الذي كان يوماً يبسط سيطرته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.