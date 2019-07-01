حكومة كوردستان تنفي وجود معسكر "تديره اسرائيلية" في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- نفت حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت تصريحات اطلقها قيادي في الحشد الشعبي وزعم فيها وجود معسكر في اربيل تديره امرأة اسرائيلية.

كان الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي قال في مقابلة مع تلفزيون (دجلة) إن امرأة اسرائيلية برتبة جنرال تدير معسكراً في اربيل. لكنه لم يقدم أي دليل.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان "تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل".

وأضاف أن "حكومة اقليم كوردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".