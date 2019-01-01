الامم المتحدة تطرح خيارين لحسم مصير 55 ألف داعشي

اربيل (كوردستان 24)- دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، السلطات العراقية والسورية إما لمحاكمة آلاف من مسلحي داعش بصورة عادلة او الافراج عنهم.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن 55 ألفا من المقاتلين السابقين في تنظيم داعش، وبينهم أجانب وأسرهم ويحتجزهم العراق وسوريا، ينبغي أن تتوفر لهم محاكمة عادلة أو يتم إطلاق سراحهم.

واضافت في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف إنه يتعين على الدول "تحمل مسؤولية مواطنيها" وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية.

وازدادت وتيرة احكام الإعدام في العراق منذ اعلان النصر على تنظيم داعش، في وقت لا يعرف فيه عدد الذين يرجح ان يواجهون نفس المصير.