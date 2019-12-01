داعش يكثف هجماته ويقتل خمسة جنود في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية عراقية الاثنين بمقتل خمسة جنود وإصابة عدد آخر بجروح في هجومين منفصلين شنهما مسلحو داعش على نقطتين للجيش في ديالى.

ووقع الهجوم الأول في قرية نوفل ببلدة المقدادية بمحافظة ديالى، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني وهي كيان رسمي ناطق باسم القوات المسلحة.

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وقالت الخلية في بيان إن المهاجمين أقدموا ليلة أمس على "إطلاق نار مباشر" على الجنود مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح.

وأضاف البيان أن الهجوم الثاني، الذي شنه داعش، استهدف قوة للجيش في بلدة بلدروز مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين بجروح بينهم ضابط.

وسبق أن نفذت القوات العراقية وبدعم من طيران التحالف الدولي عمليات أمنية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات، غير أن التنظيم لا يزال ينشط هناك.

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هذا واطلقت قوات البيشمركة يوم أمس الأحد حملة لتعقب الخلايا النائمة للتنظيم التي نفذت عمليات مماثلة في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن العراق النصر على داعش قبل نحو عامين، إلا أن التنظيم بات يلجأ الى أساليب حرب العصابات ولاسيما في أطراف المدن ومنها ديالى.