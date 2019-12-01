نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة تهنئة لاقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى شعب كوردستان والعراق عموما، بمناسبة حلول راس السنة الميلادية.

وجاء في رسالته:

اهنيء الكوردستانيين كافة بمناسبة حلول السنة الجديدة، ارجو للجميع سنة ملؤها السعادة والنجاح للعالم وللانسانية جمعاء. اتقدم الى العوائل الابيّة للشهداء وذويهم والی البيشمركة الابطال بتهاني خاصة، نستذكر باجلال وشموخ كل هؤلاء الاعزاء الذين وهبوا ارواحهم لكوردستان وللحرية. ارجو للعراق الاستقرار وحل المشاكل وانتهاء الازمات والقلاقل وارجو استتباب الامن والسلم لشعب كوردستان كافة، وللمنطقة والعالم.

ايها الكوردستانيون الاحبة:

يمرُّ العراق والمنطقة بوضع معقد، وان الاحداث والمستجدات لها تاثيرها على اقليم كوردستان ايضا. نحن بمقدورنا ومن خلال توحيد الصفوف والتلاحم وتنسيق المواقف، ان نواجه كافة الاحتمالات والمستجدات وان نصل معا الى برِّ الامان. ولضمان ذلك سنستمر في جهودنا مع كافة الاطراف والمكونات الكوردستانية من اجل توحيد الصفوف والتلاحم. نحن نتطلع بأمل وتفاؤل الى مستقبل اكثر اشراقا.

وعلى مستوى العراق وكما كنا دائما سنظل متعاونين ونحفِّز الاطراف العراقية ان تتحمل وتؤدي معا واجباتها ومسؤولياتها المشتركة تجاه البلد وان تقوم بحل كافة المشاكل من خلال الحوار والتفاهم وبموجب الدستور. كما ونطلب من التحالف الدولي ان يستمر في دعم اقليم كوردستان والعراق لمواجهة الارهاب.

نطمٲن الكوردستانيين الاحبة، المكونات الدينية والعرقية في كوردستان كافة، بان كوردستان ستظل كما هي دائما موطن الحقوق والحريات للجميع ومهداً آمناً ومستقراً للتعايش المشترك والتسامح والتعددية وقبول الآخر ونعمل جميعا من اجل ذلك ونحافظ على هذه المباديء والثقافة الجميلة وندافع عنها.

ابارك السنة الجديدة للنازحين واللاجئين الى اقليم كوردستان، واهنىء الجميع، وآمل ان يكونوا في الخير والسعادة.

سوار احمد