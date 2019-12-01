الاسد يكشف خيارات دمشق لمواجهة الوجود الامريكي بسوريا

أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس السوري بشار الاسد الخيارات السورية وكيفية مواجهة الوجود الامريكي في سوريا.

وجاء ذلك في مقابلة لقناة فينيكس الصينية مع الأسد، بثتها وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

واشار الاسد الى ان أولوية سوريا في التعامل مع الوجود الأمريكي غير الشرعي "ضرب الإرهابيين" لأن ذلك يضعف وجوده وإقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأمريكية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأمريكي في سوريا.

وقال الاسد "لكن إذا بقي فهو لديه تجربة العراق. ستكون هناك مقاومة شعبية. لابد أن يدفع الثمن. بالمحصلة سيخرج الأمريكي".

وجدد الاسد اتهامه للولايات المتحدة بسرقة النفط السوري وتصديره عبر تركيا.

سوار احمد