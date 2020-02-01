العراق يطلق عملية امنية لتجفيف منابع الارهاب بجرف النصر

أربيل (كوردستان 24)- بدأت قطعات في الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عملية امنية لتجفيف منابع الإرهاب في ناحية جرف النصر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان انه "بإشراف قائد الفرقة اللواء الركن جواد عباس الطائي نفذ ضمن قاطع المسؤولية حملة مداهمة وتفتيش من أجل فرض سلطة القانون وتجفيف منابع الإرهاب في تلك المناطق وإدامة التواصل مع الأهالي".

وتابع البيان "حيث تمكنت قوة من فوج الأول لواء مغاوير الأول وخلال واجب مسح وتفتيش في ناحية جرف النصر (المقبرة الثانية) من العثور على كدس عتاد يحتوي على ٢٦١ إطلاقة مدفع 37ملم، و٦٠٠ إطلاقة رشاش م ط ١٤،٥ ملم، من مخلفات داعش الإرهابي في جرف النصر".