بدعم من التحالف.. الامن العراقي يطيح بـ 15 داعشيا

اربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش واعتقال 9 آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بمنطقتين عراقيتين.

وأفاد الجهاز في بيان "وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي نفذت القوات وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا بينهم مجموعة انتحاريين".

واكد البيان انه تم "إلقاء القبض على 9 آخرين إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لتنظيم داعش بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

سوار أحمد