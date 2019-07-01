رئاسة الجمهورية تعلن مضمون اجتماع برهم صالح ومسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- نقل بيان رئاسي عراقي عن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القول إن اربيل ترغب بتكثيف الحوارات مع بغداد.

جاء ذلك بعد أن عقد مسرور بارزاني اجتماعاً مع الرئيس العراقي برهم صالح فور وصوله الى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فان بارزاني عبر خلال الاجتماع رغبة حكومته بـ"تكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية".

ونقل البيان عن برهم صالح تأكيده على "أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة".

وأعرب صالح عن ثقته بـ"تحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".

ووصل مسرور بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد في وقت سابق من اليوم في اول زيارة له منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل اقل من اسبوع.

وبعد لقائه برهم صالح، عقد رئيس الحكومة الاقليمية اجتماعاً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسيعقد ايضاً لقاء مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.