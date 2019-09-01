وقوع قتلى وجرحى بانفجار في كربلاء

اربيل (كوردستان 24)- افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بمقتل 9 اشخاص واصابة 4 اخرين بانفجار عبوة داخل حافلة صغيرة في سيطرة بكربلاء.

وقال المصدر لكوردستان 24 ان "الحصيلة النهائية للانفجار استشهاد 9 اشخاص 6 منهم من عائلة واحدة و خمسة اخرين في حالة خطرة".

وافاد مصدر امني بوقوع انفجار مساء اليوم الجمعة في في سيطرة 54 بمحافظة كربلاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني ان انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، ادى لاحتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها.