بعد اعتراف مجلس الشيوخ بإبادة الارمن.. انقرة تستدعي السفير الامريكي لديها

أربيل (كوردستان 24)- استدعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحدوث إبادة الأرمن.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية بأن استدعاء السفير الامريكي هو للإعلان عن "رد فعل" أنقرة على القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو القرار بأنه "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة".

واضاف اوغلو ان "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وأقر مجلس النواب الأمريكي، في نهاية أكتوبر الماضي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.

سوار احمد