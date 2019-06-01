تركمان ومسيحيو كوردستان يطالبون بوزارات في الحكومة الجديدة

من جهته طالب النائب التركماني في برلمان اقليم كوردستان آيدن معروف بمناصب سيادية في رئاسات الاقليم الثلاث اضافة الى أكثر من حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويملك المكون التركماني وفق قانون الانتخابات في اقليم كوردستان خمسة مقاعد كوتا في البرلمان، موزعة على ثلاثة اطراف سياسية تركمانية.

وعقد مسرور بارزاني، يوم امس الاثنين، سلسلة لقاءات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران)، والحزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ضمن مساعي تشكيل الحكومة.