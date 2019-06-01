تركمان ومسيحيو كوردستان يطالبون بوزارات في الحكومة الجديدة

اربيل (كوردستان 24)- يطالب التركمان والمسيحيون في اقليم كوردستان بحقائب وزارية ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.
ويشهد اقليم كوردستان محادثات يجريها رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني مع باقي القوى ضمن مساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.
ويطالب المسيحيون باستحداث منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المسيحيين، أو انشاء وزارة للغرض ذاته.
وقال النائب في برلمان كوردستان روميو هكار لكوردستان24 "من حقنا أن تكون لنا حقيبة وزارية خدمية في الكابينة الجديدة كوزارة البلديات".
من جهته طالب النائب التركماني في برلمان اقليم كوردستان آيدن معروف بمناصب سيادية في رئاسات الاقليم الثلاث اضافة الى أكثر من حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويملك المكون التركماني وفق قانون الانتخابات في اقليم كوردستان خمسة مقاعد كوتا في البرلمان، موزعة على ثلاثة اطراف سياسية تركمانية.
وعقد مسرور بارزاني، يوم امس الاثنين، سلسلة لقاءات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران)، والحزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ضمن مساعي تشكيل الحكومة.
وبحسب القانون، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.
وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة قبل نحو اسبوع. ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.
سوار أحمد
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