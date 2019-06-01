الادارة تجدد رغبتها بالحوار: طاولة المفاوضات بيننا وبين "الكوردي"

اربيل (كوردستان 24)- جددت الادارة الذاتية بشمال سوريا رغبتها في الحوار مع المجلس الوطني الكوردي لانهاء الخصومة المستمرة بين الطرفين منذ بدايات اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

وقال القيادي في الادارة محمد موسى لكوردستان24 "نحن مستعدون للحوار مع المجلس الوطني الكوردي في حال ابدى الرغبة ذاتها".

وتابع موسى "الاولوية لدينا لمصلحة شعبنا في غرب كوردستان، وكافة الخلافات بيننا وبين المجلس يمكن حلها على طاولة المفاوضات وليس عبر التصريحات الإعلامية".

وجاءت تعليقات موسى خلال زيارة لوفد من احزاب الادارة الذاتية الى اقليم كوردستان لاجراء لقاءات مع الاحزاب الكوردستانية.

وتسيطر الادارة على مساحات واسعة من شمال وشمال شرق سوريا ويتهمها المجلس الكوردي بقمع معارضيها والتفرد بالقرار الكوردي فيما ينفي مسؤولو الادارة الذاتية.

وانعشت المبادرة التي قامت بها فرنسا في وقت سابق امال الكورد بالتوصل لاتفاق بين الطرفين الكورديين يضح حدا للخصومة المستمرة بينهما منذ اعوام.

وكان الطرفان اعلنا قبولهما بالمبادرة رغم أن تفاصيلها لاتزال مجهولة ولم يطرأ أي جديد بخصوصها.

ويقول المجلس الكوردي ان اي حوار مع الادارة ينبغي أن تسبقه اجراءات لإعادة الثقة كاطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة افتتاح مكاتب احزاب المجلس وبناء ادارة قائمة على التشارك.

فيما يشترط مسؤولون في الادارة أن يفك المجلس الكوردي الارتباط مع الائتلاف المعارض وأن يعترف بمؤسسات الادارة.

ووفق مايقول مراقبون فإن اي اتفاق بين الطرفين الكورديين سيلقى قبولا واسعا لدى الشارع الكوردي السوري وسينعش الآمال بردم الهوة بين الكتل الكوردية في خطوة من شأنها تقوية الموقف الكوردي السوري عموما.

سوار أحمد