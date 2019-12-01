"هجمات الليل" تتزايد وتحصد المزيد في "المتنازع عليها"

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية السبت بإصابة خمسة من أفراد الجيش والشرطة بجروح في هجمات شنها تنظيم داعش في محيط مدينة خانقين.

وهذا ثاني هجوم يشنه داعش خلال الليل في أقل من 48 ساعة، ويأتي ضمن سلسلة هجمات في المنطقة التي تقع على خط تماس القوات العراقية والبيشمركة.

ووقع الهجوم في بلدة جلولاء عندما هاجم مسلحو التنظيم نقاط تمركز لقوات الجيش العراقي.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن اشتباكات نشبت في أعقاب الهجوم الذي نُفذ في منطقة عوسج التي تقع بين مدينة خانقين وجلولاء.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وثلاثة من أفراد الشرطة الاتحادية بجروح. ولم تذكر المصادر عن خسائر المهاجمين شيئاً.

وشارك سلاح الجو العراقي في تمشيط المنطقة التي شهدت ليل أمس واحدة من اعنف المواجهات بين مسلحي داعش والقوات الأمنية.

يأتي هذا في وقت أرسلت فيه قوات البيشمركة، تعزيزات عسكرية إضافية الى منطقة كرميان بعد الهجمات التي نفذها داعش في الأيام القليلة الماضية.

وشن تنظيم داعش هجومين في غضون أسبوع أسفرا عن سقوط ستة من أفراد الأمن (الآسايش) والبيشمركة في القرى المحيطة بمدينة خانقين.

ووقعت الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.

ونفذ تنظيم داعش هجماته من المناطق التي شهدت أكثر من عملية أمنية شنتها القوات العراقية لتعقب الخلايا النائمة ضمن الأراضي المتنازع عليها.

ويقول قادة إقليم كوردستان إن تنظيم داعش لم ينته وان لا يزال يشكل تهديداً على الإقليم وعموم العراق، وحثوا المجتمع الدولي على مزيد من الدعم.