الاتحاد الديمقراطي يوضح حقيقة وجود مفاوضات مباشرة مع انقرة

اربيل (كوردستان 24)- نفى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن، وجود اي مفاوضات مباشرة مع تركيا، فيما أكد أن التحالف الدولي يلعب دور الوسيط بين الجانبين.

والاتحاد الديمقراطي أهم أحزاب الادارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، وتنظر تركيا اليه بريبة وتعتبره رديفا لحزب العمال الكوردستاني المحظور تركيا.

وقال حسن لكوردستان24 "لا توجد اي مفاوضات أو لقاءات مباشرة بيننا وبين تركيا".

وتابع حسن "يقوم التحالف الدولي وخصوصا الولايات المتحدة بدور الوسيط بيننا وبين انقرة بهدف منع حدوث اي صدام عسكري بيننا".

وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في وقت مباشر استعداد كورد سوريا للتفاوض مع تركيا بشرط خروجها من مدينة عفرين وتخليها التام عن تهديد مناطق شمال وشرق سوريا.