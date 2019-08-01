الصدر يغرّد خارج سرب الحشد ويشكك بالقصف الاسرائيلي

اربيل (كوردستان 24)- شكك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتورط اسرائيل في القصف الذي طال مستودعات الحشد الشعبي في العراق.

وقال الصدر في بيان نشره عبر تويتر "إنني على يقين من أنه (العدو الصهيوني) لا يقدم على هذه الخطوة أو الخطوات فهو يعلم الرد سيكون مزلزلا لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من العراق، ومعه فلن يزجوا أنفسهم في هذه اللعبة التي هي أكبر منهم".

وحث الصدر حكومة بلاده على "الإسراع بالتحقق من الأمر، ولو بإشراف دولي، فإن ثبت جرمهم وإرهابهم، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار، فإن العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

كما دعا الى حماية الحدود، لاسيما مع الجارة سوريا، مجددا الدعوة لانسحاب كامل الفصائل الشيعية العراقية من الاراضي السورية.

وقال الصدر إن "العراق أحق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر كما أنني أؤكد على الرجوع إلى مراجعنا الكرام في كل ذلك فإن فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن".

ولا تتفق تصريحات الصدر مع ما قاله قادة الحشد الشعبي بشأن القصف، لكنها تتطابق الى حد كبير مع مواقف الحكومة العراقية.

وسبق أن قالت الخارجية العراقية في بيان إنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه. لكنها لم تشر الى جهة محددة بشكل صريح.

وجاء ذلك بعد أن ذكر الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين نفذتا هجمات قرب الحدود السورية مما أسفر عن مقتل أحد مقاتليه وإصابة آخر بجروح بالغة متهما الولايات المتحدة بتوفير دعم جوي لإسرائيل لشن الهجوم.

ووقع الهجوم بعد سلسلة انفجارات غامة خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي الذي يضم فصائل على علاقات قوية بايران.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المح يوم الخميس إلى احتمال ضلوع إسرائيل في تدمير مستودعات الأسلحة الخاصة بالحشد الشعبي.