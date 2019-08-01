بالفيديو | ايطاليا توقف عراقياً "صرخ الله اكبر" مهدداً بإحراق نفسه

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل اعلام ايطالية أن السلطات اعتقلت مهاجراً عراقياً بعدما هدد بحرق نفسه صارخاً بأعلى صوته "الله اكبر".

وبحسب موقع (فوكز نيوز) الايطالي فان العراقي الذي بدا مضطرباً تلاسن مع افراد الشرطة قرب ساحة القديس بطرس ثم أخذ يلوح بولاعة أمامهم.

وقالت وسائل اعلام ايطالية إن الرجل المهتاج صرخ باعلى صوته "الله أكبر"، قبل أن يسارع عنصرا أمن يرتديان ثياباً مدنية كان واقفين بعيداً عنه إلى الانقضاض عليه وطرحه أرضاً وتوقيفه.

وكان الرجل يرتدي سروال جينز وتي-شيرت أسود ولم يكن يحمل حقيبة ظهر أو زجاجة حارقة.