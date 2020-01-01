عبد المهدي يواصل زيارته لأربيل ويجتمع مع الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عقد الرئيس مسعود بارزاني اجتماعاً مع رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي الذي وصل الى أربيل في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه منصب أواخر عام 2018.
وقال مراسل كوردستان 24 إن الاجتماع سيسلط الضوء على آخر التطورات في العراق والمنطقة بالإضافة الى العلاقات بين أربيل وبغداد.
ووصل عبد المهدي في وقت سابق من اليوم واجتمع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ثم عقد اجتماعا آخر مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع مع مسرور بارزاني، إن التفاقم بين أربيل وبغداد بشأن الخلافات "جيد" مؤكداً وجود فرصة للبت فيها.
وتأتي زيارة عبد المهدي الى إقليم كوردستان في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترات متصاعد بين واشنطن وطهران على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني.
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة