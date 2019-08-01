ضربة دولية تقتل قادة من داعش خلال اجتماعهم في مخمور

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية الاثنين عن مقتل عدد من اعضاء وقادة داعش في عملية مشتركة مع التحالف الدولي في بلدة مخمور جنوب شرق الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الجيش "وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم قياديون كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن قضاء مخمور".

واضاف البيان أن قوات الجيش "دمرت اسلحة واعتدة كانت بحوزتهم".

ومخمور هي واحدة من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق. وتخضع المدينة في الوقت الراهن لسيطرة القوات العراقية.

وعلى الرغم من اعلان هزيمة داعش، لكن المنطقة ومناطق محررة اخرى تشهد هجمات واعمال عنف تقوم بها الخلايا النائمة لداعش.

ويوم امس، نفذت قوات مكافحة الإرهاب، وبدعم من سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي عملية "الفجر الجديد" ضد داعش في مناطق الحويجة والرشاد والعباسي الواقعة جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكرت القوات في بيان لها أنها نفذت انزالاً جوياً وتمكنت من "قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".

وأعلن العراق النصر العسكري على داعش في أواخر عام 2017، لكن الجماعة المتطرفة لا تزال تواصل شن هجمات على شكل حرب العصابات.