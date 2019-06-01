برلمان كوردستان يلتئم مجدداً وعبد المهدي يزور أربيل "خلال أيام"

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يستأنف برلمان اقليم كوردستان جلسته في وقت لاحق من الثلاثاء لتكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الاقليمية.

وأدى رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني، في الجلسة التي عُقدت امس، اليمين ليتولى بذلك منصب رئاسة الاقليم الذي ظل شاغراً منذ أواخر عام 2017.

وبقيت الجلسة مفتوحة على أن يتم استئنافها في الساعة الحادية عشرة صباحاً حيث سيكلف نيجيرفان بارزاني، مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.

ويشغل مسرور بارزاني حالياً منصب مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان.

وحضر الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مراسم أداء اليمين مع مسؤولين عراقيين آخرين بينهم قضاة وبرلمانيون.

ولم يحضر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لكنه اوفد ممثلاً عنه حيث القى كلمة ودعا الى مزيد من التنسيق بين اربيل وبغداد.

وبحسب الانباء الواردة من بغداد فان عبد المهدي سيزور اربيل "خلال أيام" للتهنئة بانتخاب نيجيرفان بارزاني وتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة.

ويتوقع أن يبحث عبد المهدي مع المسؤولين والقادة الكورد جملة ملفات ثنائية.

ولم يحدد مكتب عبد المهدي موعداً للزيارة.

وقال رئيس البرلمان الاتحادي بشير الحداد لكوردستان 24 إن زيارة عبد المهدي قد تكون بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الاقليمية.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن عبد المهدي قد يزور اربيل يوم الخميس او الجمعة المقبلين "اذا لم يحصل أي طارئ". ولم يخض في التفاصيل.

وتحسنت العلاقات بين اربيل وبغداد منذ أن تولى عبد المهدي منصبه في تشرين الاول اكتوبر 2018 بعدما شهدت توتراً غير مسبوق وصل الى حد المواجهة المسلحة في اعقاب استفتاء الاستقلال واستعادة القوات العراقية السيطرة على المناطق المتنازع عليها.