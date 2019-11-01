مسرور بارزاني: لقاؤنا مع وزير الخارجية التركي كان ايجابيا

اربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس حكومة اقليم كوردستان زيارته الى تركيا بـ"الناجحة" مشيرا الى ان المباحثات تركزت حول الملفات المشتركة.

وقال مسرور بارزاني لكوردستان 24 ان "عقدنا لقاء ايجابيا مع وزير الخارجية التركي وستكون لنا لقاءات اخرى".

واكد بارزاني ان المباحثات تدور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين اقليم كوردستان وتركيا".

واشار رئيس حكومة اقليم كوردستان الى انه سيجتمع اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى أنقرة اليوم الخميس في اطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الأتراك.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس حكومة الإقليم الى تركيا بناءً على دعوة رسمية، منذ أن تولى منصبه في حزيران يونيو 2019.

ويرافق مسرور بارزاني وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

سوار احمد