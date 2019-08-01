البيشمركة تلحق هزيمة بداعش بعد اشتباكات ضارية بمحيط خانقين

اربيل (كوردستان 24)- أحبطت قوات البيشمركة مساء يوم الخميس هجوماً شنه تنظيم داعش في محيط مدينة خانقين المتنازع عليها بمحافظة ديالى، حسبما افاد قائد عسكري.

وقال قائد البيشمركة في المنطقة جمور رستم لكوردستان 24 إن عدداً من مسلحي تنظيم داعش شن هجوماً على موقع للبيشمركة في منطقة (كاني ماسي) في محيط خانقين إلا أن القوات الكوردية تصدت للهجوم.

ولطالما كانت سلسلة جبال حمرين المتاخمة للجزء الجنوبي من مدينة خانقين مخبئاً للخلايا النائمة لتنظيم داعش والجماعات المتشددة الاخرى.

ويقول مسؤولون إن فلول داعش لا تزال تستخدم تلك المنطقة في محاولة لإعادة تنظيم صفوفها لشن هجمات بأسلوب حرب العصابات في المناطق القريبة.

وقال رستم "لقد فر الارهابيون بعد نصف ساعة من الاشتباكات الضارية"، مشيراً الى أن البيشمركة دفعت بتعزيزات الى المنطقة تحسباً لأي هجوم آخر.

كما أشار القائد إلى أن قواته لم تتكبد أي خسائر.

وانخفض معدل العنف في العراق بشكل عام منذ اعلان هزيمة تنظيم داعش عام 2017، إلا أن فلول التنظيم تشن هجمات في اطراف المدن.

وفي اواخر الشهر الماضي قضى خمسة من قوات البيشمركة في هجوم لتنظيم داعش في منطقة كفري التي لا تبعد كثيراً عن خانقين.

وأعلنت القوات العراقية قبل أيام تطهير المنطقة والمناطق الواقعة في شمال شرق ديالى من بقايا داعش وذلك في احدث عملية امنية انتهت قبل نحو اسبوع.