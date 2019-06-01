بعد "بلد" و"الخضراء".. "صواريخ مجهولة" تلاحق الامريكيين مجدداً

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر امنية عراقية إن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف معسكراً يضم قوات امريكية في بغداد.

واستهدف الهجوم الذي شن مساء يوم امس معسكر التاجي، الذي يضم قاعدة جوية، ويبعد 35 كيلومتراً عن بغداد من الجهة الشمالية.

وشن الهجوم بعد نحو ثلاثة ايام من آخر مماثل بقذائف الهاون، واستهدف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ويتمركز فيها جنود أمريكيون ايضاً.

وقالت مصادر امنية لكوردستان 24 إن ثلاثة صواريخ سقطت في فناء معسكر التاجي دون ان يسفر القصف عن سقوط خسائر بشرية.

ويتألف معسكر التاجي الاستراتيجي من اقسام عدة يشغل الامريكيون القسم الذي دوت فيه صفارات الانذار، بحسب المصادر ذاتها.

ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم مثلما لم يتم الاعلان عن الهجمات التي استهدفت المنطقة الخضراء وقاعدة بلد في الآونة الأخيرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، وهي كيان رسمي يشرف على البيانات العسكرية، إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي.

ولم تخض في مزيد من التفاصيل.

وبحسب مصادر امنية، فان نحو 250 جندياً امريكياً يتمركزون في المعسكر في اطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش.

وكانت فصائل شيعية مسلحة مدعومة من ايران نأت بنفسها عن الهجمات الأخيرة على الرغم من أن واشنطن اتهمت "وكلاء" لطهران بالمسؤولية.