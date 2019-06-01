حداد يكشف عن زيارة وفد كوردستاني لبغداد لابرام اتفاقات طويلة الامد

اربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الثلاثاء، عن زيارة لوفد كوردستاني رفيع الى بغداد لابرام اتفاق طويل الأمد ينهي الخلاف بين الجانبين.

وقال حداد لكوردستان24 عقب صلاة العيد "بعد تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة، سيقوم وفد كوردستاني رفيع بزيارة للعاصمة بغداد بغرض التفاوض اجراء المحادثات.

وأكد حداد ان المفاوضات هذه المرة ستهدف للتوصل لاتفاقات "كونكريتية" وطويلة الأمد وذلك لمنع لوضع حد للقضايا الخلافية بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية.

سوار أحمد