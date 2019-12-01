مع قرب اعياد الميلاد.. اسواق القامشلي تشهد حركة ضعيفة

وساهمت التفجيرات الارهابية الاخيرة في المدينة والتهديدات التركية وفصائلها السورية الموالية لها في توتر الاوضاع وضعف في استعدادات سكان المنطقة لاعياد الميلاد وراس السنة.

والاحتفال بهذه المناسبات لا يقتصر على المسيحيين في المنطقة فنسبة كبيرة من سكان المنطقة من الكورد والعرب يحيون الاحتفالات بهذه المناسبة.

ويعيش في القامشلي مزيج من الكورد والعرب والمسيحيين، وشهدت المدينة منذ نشأتها تعايشا حذرا بين هذه المكونات، ولم تشهد حوادث عنف على اساس ديني.