مع قرب اعياد الميلاد.. اسواق القامشلي تشهد حركة ضعيفة

أربيل (كوردستان 24)- مع قرب عيد ميلاد السيد المسيح وراس السنة الميلادية تشهد اسواق مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا حركة ضعيفة.
ولضعف حركة الاسواق عدة اسباب اهمها الانخفاض القياسي لسعر الليرة السورية نسبة للدولار الامريكي والعملات الاجنبية الاخرى، مما ادى لارتفاع الاسعار بشكل كبير وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويقول احد تجار السوق لكوردستان 24 ان "التجار مجبرون على رفع الاسعار كونهم يشترون بضائعهم بالعملة الاجنبية".
ويؤكد احد المواطنين لكوردستان 24 ان ضعف الرقابة التموينية من قبل الادارة الذاتية يشجع التجار على رفع الاسعار دون خوف من حسيب او رقيب.
وساهمت التفجيرات الارهابية الاخيرة في المدينة والتهديدات التركية وفصائلها السورية الموالية لها في توتر الاوضاع وضعف في استعدادات سكان المنطقة لاعياد الميلاد وراس السنة.
والاحتفال بهذه المناسبات لا يقتصر على المسيحيين في المنطقة فنسبة كبيرة من سكان المنطقة من الكورد والعرب يحيون الاحتفالات بهذه المناسبة.
ويعيش في القامشلي مزيج من الكورد والعرب والمسيحيين، وشهدت المدينة منذ نشأتها تعايشا حذرا بين هذه المكونات، ولم تشهد حوادث عنف على اساس ديني.
وتراجعت أعداد المسيحيين في القامشلي وسوريا عموما بعد الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 وتحولت فيما بعد لحرب أهلية دمرت مساحات شاسعة من البلاد.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لاكرم صالح
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