رغم اعتراض الكورد.. مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون انتخابات البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- صوت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات التشريعية رغم اعتراض الكتل الكوردستانية.

وجاء التصويت بعد جلسة شهدت اعتراضات عدة، حيث صوت على المادة 15 والتي تضمنت دوائر متعددة للمحافظات على أساس بيانات وزارة التخطيط.

واعربت الكتل الكوردستانية عن اعتراضها على المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية.

واعلنت الكتل الكوردستانية اعتراضها في مؤتمر صحفي، وقالت النائبة الكوردية جوان احسان ان "تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق ودراسة ودون تلبية لمطالب الشارع المُطالب بالاصلاح وتشريع قانون ينتج النظام نفسه".

واضافت ان " اصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق ، وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البيومتري اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين ".

واشارت احسان الى ان "اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لتمكين الاحزاب المتسلطة من حصد مقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين ".

واكدت ان "تجاهل ارادة الكورد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة".

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين خلال المؤتمر ان مشروع القانون يؤسس لنظام الاستبداد وفرض الارادات، ومحاولة في عدم المضي في اجراء الانتخابات المبكرة.

ولفت الى ان هذا القانون يؤسس ايضا للمناطقية والقبلية وسيطرة الاغلبية والابقاء على الفساد المالي والاداري في البلاد.

سوار احمد