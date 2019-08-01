فرنسا: نتابع برنامج حكومة كوردستان "باهتمام بالغ"

اربيل (كوردستان 24)- قال القنصل الفرنسي الجديد في اربيل اوليفييه ديكوتيني ان بلاده تتابع برنامج حكومة اقليم كوردستان "|باهتمام بالغ".

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني لديكوتيني والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان، القنصل ديكوتيني بمناسبة توليه منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في عمله، مشيراً الى العلاقة التاريخية بين اقليم كوردستان وفرنسا.

وقال رئيس الحكومة: "نشكر حكومة فرنسا لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي وإقليم كوردستان، وأتمنى تعزيز العلاقات بين الجانبين".

بدوره، شكر القنصل الفرنسي، رئيس حكومة اقليم كوردستان على تهنئته، وقال: "نتابع برنامج حكومة اقليم كوردستان باهتمام بالغ"، مؤكداً أن "حكومة فرنسا مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لإقليم كوردستان في هذا الصدد".