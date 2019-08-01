کوردستان

فرنسا: نتابع برنامج حكومة كوردستان "باهتمام بالغ"

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
فرنسا: نتابع برنامج حكومة كوردستان "باهتمام بالغ"
مسرور بارزاني واوليفييه ديكوتيني
اقليم كوردستان القنصل الفرنسي اربيل حكومة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال القنصل الفرنسي الجديد في اربيل اوليفييه ديكوتيني ان بلاده تتابع برنامج حكومة اقليم كوردستان "|باهتمام بالغ".

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني لديكوتيني والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان، القنصل ديكوتيني بمناسبة توليه منصبه الجديد، وتمنى له النجاح في عمله، مشيراً الى العلاقة التاريخية بين اقليم كوردستان وفرنسا.

وقال رئيس الحكومة: "نشكر حكومة فرنسا لمواقفها الداعمة للشعب الكوردي وإقليم كوردستان، وأتمنى تعزيز العلاقات بين الجانبين".

بدوره، شكر القنصل الفرنسي، رئيس حكومة اقليم كوردستان على تهنئته، وقال: "نتابع برنامج حكومة اقليم كوردستان باهتمام بالغ"، مؤكداً أن "حكومة فرنسا مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لإقليم كوردستان في هذا الصدد".


سوار أحمد

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