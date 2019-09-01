كوردستان تصادق على إقرار يوم لإحياء ذكرى "ابادة الايزيديين"

اربيل (كوردستان 24)- صادق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، على قرار اعتبار يوم الثالث من اب أغسطس من كل عام يوما لذكرى الإبادة الجماعية للايزيديين على يد تنظيم داعش.

وأقر برلمان كوردستان في جلسة خاصة يوم 3 من اب أغسطس الماضي باعتباره يوما للتعريف بالإبادة الجماعية للكورد الأيزيديين.

وعندما اجتاح داعش سنجار في 3 آب اغسطس ارتكب فيها واحدة من أسوأ المجازر واجبر آلافا آخرين على الفرار صوب اقليم كوردستان ومناطق ابعد.

وطالب نيجيرفان بارزاني حكومة بغداد بتعويض الأيزيديين وإعمار مناطقهم.

وبحسب باحثين تعد الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

وكان عدد الإيزيديين في العراق وكوردستان يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014 مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش فيما نزح 360 ألفاً إلى كوردستان أو سوريا.

سوار أحمد