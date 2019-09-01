بارزاني ووزير هندي يؤكدان على اهمية محاربة الارهاب

اربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ووزير الدولة الهندي لشؤون الخارجية فيرمافالي مورالي دهاران على اهمية اهمية محاربة الارهاب وخاطره على العالم.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني للوزير الهندي والوفد المرافق في اربيل

وعبر دهاران عن سعادته بحالة الازدهار والتنمية التي يشهدها اقليم كوردستان من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما اشاد بتضحيات قوات البيشمركة ضد الارهاب.

وابدى الوزير الهندي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين الهند واقليم كوردستان من النواحي التراثية والطبية والتجارية.

ومن جهته اشاد بارزاني بشعب الهند وحضارته وبالزعيم الروحي مهاتما غاندي، معبرا عن رغبته بتطوير العلاقات بين كوردستان والهند في كافة المجالات.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة محاربة الفكر المتشدد ومخاطر التطرف والارهاب على المجتمع الدولي.

ووصل يوم امس الاثنين وزير الدولة الهندي لشؤون الخارجية فيرمافالي مورالي الى اقليم كوردستان، ومن المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في كوردستان.