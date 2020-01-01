كوردستان تعيد جثامين 5 من مواطنيها قضوا غرقا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل ان جثامين خمسة مواطنين الاقليم غرقوا في بحر ايجة، ستصل الى اقليم كوردستان يوم غد الجمعة.

وقال عادل في بيان، اليوم الخميس، ان حكومة اقليم كوردستان ستعيد جثامين خمسة مواطنين اثناء محاولة فاشلة للوصول الى اوروبا عبر بحر إيجة في تركيا.

واشار عادل الى ان الجثامين ستصل يوم غد الجمعة، الساعة 8:45 مساء الى مطار السليمانية الدولي، لافتا الى ان حكومة الاقليم ستتحمل نفقات استعادة الجثامين.

وعبر رئيس حكومة اقليم كوردستان عن ألمه بخبر غرق عدد من مواطني اقليم كوردستان اثناء محاولة الهجرة بقارب مطاطي من السواحل التركية الى البر اليوناني.

ووجه مسرور بارزاني المؤسسات الحكومية المعنية بضرورة اعادة رفات الغرقى الى اقليم كوردستان.

وكان عدد من مواطني الاقليم قد قضوا غرقا في بحر ايجة اثناء محاولتهم الهجرة الى اوروبا.

سوار احمد