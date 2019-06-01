أوروبا تخصص 22 مليون يورو للاجئين السوريين بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كوردي ان الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 22 مليون يورو للاجئين السوريين والنازحين في اقليم كوردستان.
وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي دلاور آجكيي في بيان ان "الاتحاد الأوروبي خصص 22 مليون يورو للاجئين السوريين في اقليم كوردستان".
وجاء ذلك خلال مشاركة آجكيي في الاجتماع السنوي الاعتيادي الذي يقيمه الاتحاد الأوروبي لتوفير المساعدات الانسانية للاجئين والنازحين في المخيمات باقليم كوردستان.
واحتضن اقليم كوردستان مئات الآلاف من السوريين بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، كما لجأ أكثر من مليون نازح من وسط العراق وجنوبه الى الاقليم إبان سيطرة داعش على محافظات عراقية.
سوار احمد
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