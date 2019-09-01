وفد بريطاني في روج افا و"المحكمة الدولية" على طاولة البحث

اربيل (كوردستان 24)- زار وفد بريطاني مؤلف من برلمانيين وباحثين مناطق الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا للتباحث بشأن عدة قضايا أهمها انشاء محكمة دولية لمقاضاة مقاتلي تنظيم داعش.

والوفد الذي وصل الى روج افا يوم امس الاثنين ضم 13 شخصية من حزبي العمال والمحافظين، وأعضاء في مجلس اللوردات وباحثين وأعضاء نقابات، إلى جانب عدد من الصحفيين.

وشدد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض لويد مويل، في مؤتمر صحفي على ضرورة اعادة إعمار المنطقة ومكافحة ذهنية داعش.