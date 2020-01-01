برهم صالح يصدر بياناً بشأن اغتيال سليماني والمهندس

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة حادثة اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد، داعياً في الوقت نفسه الجميع الى "ضبط النفس".

وقال صالح في بيان "إننا ندين هذا العدوان... والذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة لا سمح الله في حال لم يبادر الحكماء الى إعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح".

ودعا رئيس الجمهورية "الجميع الى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا".

وتابع "في هذا الظرف الاستثنائي واجبنا التمسك بوحدتنا ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة العراق وأمنه، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة أنهكته على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل".