بالفيديو | كوردستان تحيي الذكرى 16 لـ"مجزرة شباط"

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم إحياء الذكرى الـ16 لمجزرة الأول من شباط.

وفي مثل هذا اليوم قبل 16 عاماً فجر انتحاريان نفسيهما داخل مقري الحزبين الرئيسيين خلال استقبال المهنئين في أول أيام عيد الأضحى. وأودى التفجيران بحياة ما لا يقل عن 117 شخصاً وإصابة نحو 133 آخرين بينهم قادة حزبيون رفيعون ومدنيون.

ومن بين المسؤولين الذين قضوا في التفجيرين، سامي عبد الرحمن الذي كان يشغل وقتئذ منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان وشوكت شيخ يزدين وزير شؤون مجلس الوزراء الى جانب أكرم منتك محافظ أربيل، فضلاً عن كوادر حزبية ومهنئين.