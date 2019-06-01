مسرور بارزاني يعقد سلسلة لقاءات في اطار تشكيل الحكومة

وأكد ان الاتحاد الوطني ملتزم بالاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة".

واشار الى أنه ينتظر من الاتحاد الوطني تقديم السير الذاتية لمرشحيه في المناصب الحكومية.

كما اجتمع مسرور بارزاني مع قادة من حركة التغيير (كوران) فيما أكد على التزام "التغيير" بالاتفاق المبرم مع الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بارزاني "ننتظر من حركة التغيير تقديم السير الذاتية لمرشحيها للمناصب الحكومية".

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه بارزاني، بالمرتبة الاولى بواقع 45 مقعداً برلمانياً، وحل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بينما جاءت حركة التغيير ثالثاً، وذلك في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.