مسرور بارزاني يعقد سلسلة لقاءات في اطار تشكيل الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، سلسلة لقاءات مع القوى الأخرى ضمن مساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.
وأعلن بارزاني ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني سيشغل مرشح له منصب وزير الشهداء والمؤنفلين في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وجاء اعلان مسرور بارزاني بعد اجتماع عقده مع السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود اليوم بالسليمانية.
وعقد مسرور بارزاني اجتماعا مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر الحزب الاخير بمدينة السليمانية.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي انه "سيقدم السير الذاتية للمرشحين في تولي المناصب الوزارية في التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم الى البرلمان قبل الموعد المحدد".
وأكد ان الاتحاد الوطني ملتزم بالاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة".
واشار الى أنه ينتظر من الاتحاد الوطني تقديم السير الذاتية لمرشحيه في المناصب الحكومية.
كما اجتمع مسرور بارزاني مع قادة من حركة التغيير (كوران) فيما أكد على التزام "التغيير" بالاتفاق المبرم مع الديمقراطي الكوردستاني.
وقال بارزاني "ننتظر من حركة التغيير تقديم السير الذاتية لمرشحيها للمناصب الحكومية".
وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي ينتمي اليه بارزاني، بالمرتبة الاولى بواقع 45 مقعداً برلمانياً، وحل الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بينما جاءت حركة التغيير ثالثاً، وذلك في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.
وبحسب القانون، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.
وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة قبل نحو اسبوع. ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.
سوار أحمد
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