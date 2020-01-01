القضاء العراقي يحيي ذكرى "استقلاله التام" ويشكر قضاة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أحيى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس الذكرى الثالثة لاستقلاله التام "يوم القضاء العراقي"، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الأجهزة القضائية ونخبة من القضاة وأعضاء الادعاء العام وقضاة من إقليم كوردستان.

وشارك في المناسبة رئيس الادعاء العام في إقليم كوردستان القاضي آزاد حسن احمد، كما ذكر إعلام رئاسة الادعاء العام في الإقليم.

وفي كلمة الافتتاح قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان "إننا ماضون قدماً في طريق البناء والتطوير المستمر سواء على مستوى أبنية المحاكم أم على مستوى تطوير القابليات العلمية للسادة القضاة والكادر الوظيفي المساند لهم".

وأكد القاضي فائق زيدان أن "أهم التحديات التي يواجهها القضاء بصدد ممارسة المهام القضائية الموكلة اليه هو عدم معرفة البعض بالدور المرسوم للقضاء بموجب الدستور والقانون".

ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى الى أن "عدم معرفة البعض لطبيعة عمل القضاء والأدوات التي يعمل بموجبها والتي تستند على الادلة التي تقدم في كل دعوى هو السبب الذي يدفع هذا البعض إلى توجيه النقد أو أحياناً كيل التهم غير الصحيحة للقضاء".

وتابع أن "البعض يطلب من القضاء القيام بمهام ليست من اختصاصه أساساً وانما من اختصاص السلطات الاخرى بموجب الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن "سوء الفهم والترويج له بخصوص طبيعة عمل القضاء يؤدي بلا شك إلى ضعف ثقة المواطن بالقضاء ومؤدى ذلك هدم اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يفترض ان يحرص الجميع على سلامتها".

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى "الجميع إلى عدم إطلاق التصريحات غير الصحيحة التي لا تستند إلى الواقع"، كما دعا إلى "تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والقانون عبر احترام مبادئ الدستور التي تؤكد على استقلال القضاء ولا شك ان ثمرة ذلك هو بناء دولة القانون التي نسعى اليها جميعاً".

وأكد أن "القضاء سيؤدي باستمرار المهام الموكلة اليه بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن اي اعتبار غير دستوري أو غير قانوني"، كما أكد "استمرار القضاء في القيام بمهامه الوطنية في حماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء ومكافحة جرائم الفساد والارهاب بوتيرة متصاعدة".

واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بـ"الشكر الجزيل لمنتسبي مجلس القضاء الأعلى قضاة وموظفين على ما قدموه من جهد مميز وهم يؤدون مهامهم".

كما شكر "السادة القضاة ورئيس الادعاء العام من إقليم كوردستان على حضورهم هذه المناسبة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منها، وشكر المهنئين ومن بعثوا بباقات ورد احياءً لهذه الذكرى".