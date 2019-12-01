بالصور | الأمطار تقسو على "واشوكاني" والوحل يتسلل للخيام

ومنذ بدء الهجوم التركي، فر عشرات الآلاف إلى البلدات والمدن والقرى الأخرى في الشمال السوري ولجأ أكثر من 18000 إلى إقليم كوردستان.

وعلى الرغم من تعليق الحملة التركية باتفاقات منفصلة أجرتها انقرة مع موسكو وواشنطن، لا يزال الكثير من النازحين يخشى العودة لدياره.