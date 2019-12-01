بالصور | الأمطار تقسو على "واشوكاني" والوحل يتسلل للخيام

أربيل (كوردستان 24)- يواجه نحو أربعة آلاف نازح في مخيم "واشوكاني" في الشمال السوري حياة قاسية مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وبُني مخيم "واشوكاني" خارج الحسكة وخُصص للفارين من مدينة رأس العين والمناطق الحدودية التي بسطت تركيا وحلفاؤها السيطرة عليها.
ويقول النازحون إنهم لم يحصلوا على أي مساعدات من شأنها أن تخفف معاناتهم حيث ما زالوا بحاجة الى مستلزمات تحميهم من الطقس البارد.
ومنذ بدء الهجوم التركي، فر عشرات الآلاف إلى البلدات والمدن والقرى الأخرى في الشمال السوري ولجأ أكثر من 18000 إلى إقليم كوردستان.
وعلى الرغم من تعليق الحملة التركية باتفاقات منفصلة أجرتها انقرة مع موسكو وواشنطن، لا يزال الكثير من النازحين يخشى العودة لدياره.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مراراً إن بلاده تهدف إلى إعادة توطين ما يصل إلى مليون لاجئ سوري في "المنطقة الآمنة" على الحدود.
ويقول السكان المحليون، ومنهم نازحو مخيم واشوكاني، إن الخطط التركية تهدف للتغيير العرقي وتصفية الوجود الكوردي من الحدود.
من فلاديمير فان ويلغينبورغ
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