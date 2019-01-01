كوردستان تصرف رواتب موظفيها قبل العيد وتعلن عطلة اسبوعية

اربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة اقليم كوردستان الاثنين إنها ستصرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر، واشارت في الوقت نفسه الى أن عطلة العيد ستبدأ في الثاني من الشهر المقبل وتستمر اسبوعاً، لكنها لا تشمل الطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية.

وقال وزير المالية في حكومة الاقليم ريباز حملان في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الحكومي سفين دزيي إن رواتب الموظفين العموميين ستصرف قبل عطلة عيد الفطر.

وأضاف أن الموظفين في الاقليم سيتسلمون رواتبهم على نحو منتظم، لكنه نفى في الوقت ذاته ارسال الحكومة المركزية رواتب البيشمركة.