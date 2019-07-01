"التغيير" تحسم مرشحيها للحكومة الجديدة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر سياسي مطلع، الأحد، إن حركة التغيير (كوران) حسمت أمر مرشحيها للحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وأضاف المصدر لكوردستان 24 أن حركة التغيير ارسلت بالفعل السير الذاتية لمرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

ولم يخض المصدر في المزيد من التفاصيل، كما لم يذكر أي اسماء محددة ولا عدد اسماء المرشحين ولا الحقائب التي ستشغلها الحركة.

يأتي هذا في وقت عقد فيه حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا يوم السبت في السليمانية لتسمية مرشحي للحقائب الوزارية.

وأعلنت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني اسماء شخصيات قالت إنها رُشحت للمناصب الوزارية في الحكومة التي كلف بتشكيلها مسرور بارزاني.

وتتألف الحكومة الجديدة من نحو 20 وزارة سينال الحزب الديمقراطي حصة الاسد فيها، على أن توزع باقي الحقائب على الاتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الاخرى ثم الى المجموعات الدينية والقومية الأخرى، حسبما قاله مسؤولون وبرلمانيون.

ومن المؤمل أن يعرض مسرور بارزاني حكومته على البرلمان في وقت لاحق من هذا الاسبوع أي قبل الموعد النهائي المقرر في 12 من الشهر الجاري.