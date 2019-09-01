امن كوردستان يغلق مطعم "هتلر" بدهوك

اربيل (كوردستان 24)- اغلقت قوات الامن الكوردية مطعمًا في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، مطالبة المالك بتغيير الاسم المثير للجدل حتى تتم اعادة فتح المكان.

وقال مصدر من حكومة الإقليم لكوردستان 24 بأن "النازية والعنصرية لن يتم التسامح معها في اقليم كوردستان، ومثل هذه الأعمال مخالفة للقانون".

وأضاف المصدر أن "حكومة إقليم كوردستان لا تشجع هذه الأيديولوجية".

وقال مالك المطعم لوسائل اعلام محلية ان قرار تسمية مطعمه باسم الديكتاتور الألماني، أدولف هتلر، كان بهدف تسويقي وحتى يتمكن من كسب الزبائن.

وأثارت صور المطعم التي تم نشرها على غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر حيث انتقد الكثيرون قرار صاحب المتجر بتسمية متجره باسم هتلر.

ودعا ناشطون حكومة إقليم كوردستان إلى التحرك فوراً وإغلاق المكان لأنه ينافي قيم التسامح وتقبل الآخر التي تجسد ثقافة كوردستان.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة دهوك، انه لا توجد قيود على الأسماء التي يختارها الأشخاص لأعمالهم.