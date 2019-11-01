اربيل وبغداد تتوصلان لاتفاق نفطي

اربيل (كوردستان 24)- اكد وزير النفط العراقي سامر الغضبان، اليوم الاثنين، ان بغداد واربيل توصلتا الى اتفاق نفطي فيما اشار الى ان تطبيق الاتفاق سيبدأ مطلع العام المقبل.

وبحسب ما افاد الغضبان فإن اقليم كوردستان وبغداد اتفقا على الموازنة العامة والنفط، وستقوم الحكومة الاتحادية بارسال رواتب وموازنة موظفي الاقليم بينما ستقوم كوردستان بارسال 250 الف برميل نفط يوميا.

وقال الغضبان للصحفيين "تم الاتفاق على انه في مطلع العام المقبل ومقابل ارسال المستحقات المالية للاقليم مثل الرواتب والموازنة من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2020، فان اقليم كوردستان وفي 1 كانون الثاني 2020 سيقوم بارسال 250 الف برميل نفط الى بغداد وبيعه عن طريق شركة سوموالنفطية".

واشار الغضبان الى ان الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كوردستان كان مثمرا حيث سيبدأ تنفيذه مع بداية عام 2020 وان المباحثات ستستمر بين الجانبين لمناقشة التفاصيل الاخرى.

سوار احمد