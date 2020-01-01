نساء متشحات بالسواد و"قنابل موقوتة".. كوردستان24 في "الهول"

أربيل (كوردستان 24)- اثناء تجول في مخيم الهول، لن تجد في ازقته سوى نساء منقبات متشحات بالسواد واطفال تشربوا فكر تنظيم داعش حتى سميوا في وسائل الاعلام بالقنابل الموقوتة.

جالت كاميرة فضائية كوردستان 24 في مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة والذي يأوي 68 ألف لاجئ، بينهم نحو 30 ألف لاجئ عراقي، بحسب إدارة المخيم.

ولاتخفي ساكنات المخيم ومعظمهن زوجات لعناصر من داعش معتقلين او قتلوا في المهارك، ارتباطهن بفكر التنظيم المتشدد.

وتطالب احدى نساء داعش بأن تُقام لهن ولازواجهن محاكمات بحسب الشرع الاسلامي.

تحرير سوار احمد

عن تقرير للافا اسعد