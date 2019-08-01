محكمة عراقية تقضي بإعدام 11 داعشيا "فجروا جسرا حيويا"

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات بابل، الاربعاء، حكما باعدام احد عشر منتميا لتنظيم داعش عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عدد من أفراد القوات الامنية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية احد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".
وأضاف المركز ان "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه".
وتابع ان "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 مليارا".
ولفت الى ان "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم ارهابية أخرى في أماكن واوقات مختلفة".
واشار الى ان "المحكمة اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين واصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ١١ مدانا استنادا لاحكام المادة الرابعة/١ من قانون مكافحة الاٍرهاب".
سوار أحمد
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