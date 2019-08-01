محكمة عراقية تقضي بإعدام 11 داعشيا "فجروا جسرا حيويا"

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات بابل، الاربعاء، حكما باعدام احد عشر منتميا لتنظيم داعش عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عدد من أفراد القوات الامنية‎. ‎

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية احد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب".

وأضاف المركز ان "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه‎".

وتابع ان "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 مليارا".

ولفت الى ان "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم ارهابية أخرى في أماكن واوقات مختلفة‎".‎

واشار الى ان "المحكمة اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين واصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ١١ مدانا استنادا لاحكام المادة الرابعة/١ من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏

سوار أحمد