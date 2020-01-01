المتحدث باسم حكومة كوردستان يرد بحدة على حسن نصر الله

المتحدث باسم حكومة كوردستان يرد على تصريحات حسن نصر الله

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، الأحد، رداً شديد اللهجة على أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد خطابه الذي أساء فيه إلى إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني.

وفيما يلي نص البيان:

من المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كوردستان إلى المدعو حسن نصر الله

لم نستغرب أبداً من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني وأنت تهاجم إقليم كوردستان وزعيم أمة، فكيف لمثلك ممن لم يرَ نور الشمس سنيناً طوالاً، مختبئاً مرعوباً في الأقبية والأنفاق والجحور، أن يهاجم ويعين شعباً مناضلاً، كان الأجدر بك أن تقف مدافعاً عنه وهو الذي كابد الظلم والاستبداد منذ عقود.

إن قوات البيشمركة، لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل كوردستان، ورغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا، ومن تدّعون بأنه كان يمثلكم في إحدى الزيارات إلى الرئيس بارزاني، قد يكون هو ومع أمثاله في ١٦ و٢٠ و٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٧، يهدفون بل ويحلمون باحتلال كوردستان، ولكنهم اصطدموا بثبات ومقاومة البيشمركة الأبطال وولوا خائبين مهزومين بعد أن مرغت جبالنا الشامخة أنوفهم وقبرت أوهامهم إلى الأبد.

أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفاً من أعدائك، لماذا تحاول النيل من امة لا رابط يربطك فيها؟

الرئيس بارزاني هو رمز الصمود لشعب كوردستان. جبان ورعديد مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه.

د. جوتيار عادل

المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان

١٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠