علاوي يتحدث عن "وباء" تسبب بجميع ازمات المنطقة

اربيل (كوردستان 24)- قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، إن التدخل الخارجي هو "الوباء" الذي تسبب بجميع الازمات في المنطقة.

تصريحات علاوي نقلها بيان اصدره مكتبه الجمعة بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت.

ولم يحدد علاوي طبيعة تلك التدخلات او هويتها لكنه دأب كثيرا على انتقاد ايران وسبق أن قال إن تدخلاتها لم تكن ايجابية في المنطقة.

وقال علاوي خلال لقائه الحريري إن "التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة".

ودعا علاوي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء عام 2004 - 2005، الى "الوقوف بحزم ضد جميع انواع التدخل في شؤون الدول الاخرى".

وحث علاوي، الذي يقود حالياً "المنبر العراقي" ويحمل ايضاً الجنسية اللبنانية، "قوى ودول الاعتدال" في المنطقة على "رص الصفوف".