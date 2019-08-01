"مشاريع مائية مشتركة" على طاولة البحث بين بغداد وانقرة

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على اهمية توطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية وإنشاء شركات مشتركة عراقية تركية داخل العراق.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال عبد المهدي المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو والوفد المرافق في بغداد.

واشار عبد المهدي الى اهمية توطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية وإنشاء شركات مشتركة عراقية تركية داخل العراق بغرض توفير فرص عمل.

كما ان هذه المشاريع من شأنها مساعدة المصالح التركية في الاستفادة من الاقتصاد العراقي بدل الاستيراد، وفق ما افاد رئيس الحكومة.

واوضح عبد المهدي ان هناك توجها عراقيا بشأن تحسين ملف الزراعة والاهتمام به لافتا الى ضرورة وجود تعاون تركي عراقي في مجال الري.

وقدم المبعوث التركي مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الاراضي واخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ودعا اوغلو الى ضرورة زيادة التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالاضافة الى إنشاء مركز ابحاث مشترك متخصص بادارة المياه بين البلدين مقره بغداد ، وكذلك التعاون في مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لاشجار الغابات الملائمة لظروف العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات الفنية حول مناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما اثناء الازمات في مواسم الشح والفيضان، وكذلك التعاون في الملفات الاقليمية والدولية التي تتعلق بالمياه.

سوار أحمد